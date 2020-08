Barça : Séville refuse les conditions pour Ivan Rakitic

A 32 ans et après six saisons passées au FC Barcelone, Ivan Rakitic est toujours poussé vers la sortie par les dirigeants blaugranas. Mais hier, la presse catalane indiquait qu’une issue positive était enfin possible dans ce dossier.

En clair, le Barça serait disposé à lâcher le Croate à Séville en échange de 10 M€. Mais aujourd’hui, la Cadena COPE affirme que les Andalous ne sont pas disposés à payer une telle somme, ni le salaire de Rakitic (8,5 M€ par an). A un an du terme de son contrat, le vice-champion du monde est donc encore loin d’être parti.