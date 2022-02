OL : Peter Bosz face à l'inattendu chantier de la défense

La suite après cette publicité

Peter Bosz aurait-il trouvé la bonne formule ? La semaine dernière face à Nice, un peu contraint par les événements entre une mauvaise prestation à Monaco et une sanction à l'encontre de Jérôme Boateng, le technicien alignait une charnière centrale composée de Thiago Mendes, habituel milieu de terrain, et de Castello Lukeba, jeune joueur de 19 ans. Ce choix a pu surprendre mais il a surtout été payant. L'OL a probablement affiché son meilleur visage depuis le début de la saison sur cette rencontre. Bosz lui-même l'a reconnu en conférence de presse.

«Contre Nice, c’était la première fois qu’on voyait notre équipe bien joué pendant 90 minutes». Alors forcément, le technicien pourrait être tenté d'aligner la même équipe et surtout la même défense à 4 avec Léo Dubois, malgré sa situation compliquée auprès des supporters, et Emerson sur les ailes. Le choix sera forcément compliqué puisqu'avec un Thiago Mendes en charnière, il commence à y avoir un sacré embouteillage dans l'axe. Entre Denayer, Boateng, Diomandé, Lukeba, Da Silva et le Brésilien reconverti défenseur, cela fait désormais six joueurs pour seulement deux places.

6 joueurs pour 2 places

«C’est le football. De temps en temps quand tu n’as pas beaucoup de choix, ça te donne des idées», s'est justifié le Néerlandais. Sauf que cette fois lors du déplacement compliqué sur la pelouse de Lens samedi (coup d'envoi à 17h), il aura l'embarras du choix. Dans la semaine, Jean-Michel Aulas a annoncé le retour dans le groupe de Boateng, confirmé par Bosz en personne. L'Allemand avait été écarté le week-end dernier, sans doute sanctionné sportivement mais aussi pour son comportement jugé parfois trop nerveux dans le groupe.

«Lukeba a très bien joué Nice, c'est une option de plus. Jérôme (Boateng) est dans le groupe, Jason (Denayer) s'entraîne, tout comme Damien (Da Silva). On a des options» reconnaît Bosz. Ce dernier n'avait sûrement pas imaginé devoir changer de charnière centrale en plein milieu de la saison, lui qui a débuté avec Boateng et Denayer, et éventuellement un troisième larron en fonction de son dispositif tactique. Six mois plus tard, c'est le tout jeune Castello Lukeba (19 ans) qui semble être le joueur le plus fiable au poste, associé à un milieu de terrain de formation dont plus personne ne voulait en début de saison.

La trouvaille Lukeba

Avec seulement 13 matches pros dans les jambes (1 but), l'inexpérimenté Lukeba s'affirme pourtant comme le nouveau taulier de cette charnière. «C’est vrai qu’il fait bien. Il est surtout stable. Avec les jeunes joueurs, le plus dur c’est d’être très concentré. Jusque-là, il a très bien fait. Mais le prochain match c’est toujours le plus dur. Mais c’est vrai, il joue pas mal. » 5e défenseur dans la hiérarchie en début de saison, le gaucher a su bousculer la vieille garde, affichant plus d'assurance qu'un champion du monde et donnant quelques maux de tête à son entraîneur. Mais des bons maux cette fois.