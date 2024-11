Pep Guardiola a failli rejoindre… Getafe

Pep Guardiola est vu par beaucoup comme le meilleur entraîneur de sa génération. Il est vrai que ses succès avec le FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City parlent pour lui. Mais Guardiola aurait pu atterrir également… à Getafe. C’est en tout cas ce qu’a révélé le président du club espagnol, Ángel Torres, dans un entretien accordé à Marca. À cette époque, le coach de 53 ans était à la tête de la réserve du FC Barcelone.

« À Barajas (l’aéroport de Madrid, ndlr), nous sommes parvenus à un accord avec son agent. Ils voulaient (Michaël) Laudrup et j’avais trouvé un accord avec Txiki Beguristain, qui était le directeur sportif, et (Pep) Guardiola, qui entraînait l’équipe réserve en troisième division, allait venir. La situation est la suivante : les résultats de (Frank) Rijkaard n’ont pas été à la hauteur, ils ont dû le licencier et ils ont décidé de faire venir Guardiola », a expliqué Ángel Torres. La suite appartient à l’histoire…