Lamine Yamal et Lewandowski vont manquer la trêve internationale

Un coup dur pour l’Espagne et Barcelone. Dans un communiqué paru aujourd’hui, le club catalan a annoncé le forfait de Lamine Yamal pour un certain temps. «Lamine Yamal souffre d’une syndesmose de la cheville droite de grade 1. Le temps d’arrêt approximatif sera compris entre deux et trois semaines» explique ainsi le FCB.

De son côté, Robert Lewandowski «a une blessure au bas du dos. Le temps d’arrêt est estimé à 10 jours». Les deux joueurs vont donc manquer leur rassemblement respectif avec leur sélection durant ce mois de novembre. L’absence du jeune attaquant avait déjà pesé sur la prestation des Blaugranas hier soir, défaits par la Real Sociedad (1-0).