Bordeaux : Jean-Louis Gasset ne rend pas les armes

Les Girondins de Bordeaux n'y arrivent plus. Avec un point glané sur les trois dernières rencontres, la formation girondine pointe à une décevante onzième place au classement. Malgré la défaite concédée ce samedi au Matmut-Atlantique face au FC Metz (2-1), Jean-Louis Gasset préférait retenir l'état d'esprit positif affiché par ses joueurs sur le terrain.

« Quand on est dans une période comme ça, rester en place pour prendre un petit point qui nous aurait fait du bien, c'est l'expérience. Ça paraît fou d'avoir un coup franc à 80 m de notre but et en quatre passes, prendre le but qui nous fait mal. Ce sont des périodes comme ça. Autant à Nîmes, j'étais mécontent au niveau de l'état d'esprit, autant après le match d'aujourd'hui, on va se battre jusqu'au bout. On joue mercredi contre Paris, ce n'est pas l'adversaire idéal, on n'aura rien à perdre. Après, quand on sait qu'il nous manque trois victoires, si on a cet état d'esprit, on va trouver, » a ainsi analysé l'entraîneur girondin. La réception du PSG mercredi prochain constitue une belle occasion de se remettre la tête à l'endroit pour Bordeaux...