Nottingham Forest s'adjuge sa 23e recrue de la saison !

Promu en Premier League cette saison mais 18e du championnat après 15 matches disputés, Nottingham Forest continue d'être actif sur le marché des transferts pour se maintenir dans l'élite du football anglaise. La 23e recrue de la saison se nomme Gustavo Scarpa, milieu de terrain brésilien de Palmeiras. Il s'agit d'un transfert libre pour le joueur de 28 ans, auteur de 13 buts et 15 passes décisives la saison passée.

« Je suis très heureux d'être ici, c'est un rêve pour moi. C'est un nouveau défi et j'ai hâte qu'il commence. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu l'ambition de jouer en Europe, et mon rêve est de jouer en Premier League. Je suis un joueur technique mais j'ai aussi développé mon jeu défensif au cours des deux dernières saisons. Je suis très dévoué, travailleur et j'ai hâte de commencer maintenant », peut-on lire dans le communiqué du NFFC.