Le groupe du Real Madrid face à Gérone

En difficulté depuis le début de saison, le Real Madrid va chercher à se relancer ce week-end face à Gérone en Liga. Après la défaite face à Liverpool et celle face à Bilbao mercredi (entre temps, une victoire face à Getafe), la formation madrilène voudra se relancer et se rapprocher du FC Barcelone, leader du classement avec un match en plus.

Ce vendredi, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe pour ce match de la 16e journée de Liga. Sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé ou encore Tchouameni et Rodrygo. Toujours pas de Vincius Jr, ni de Camavinga par contre. À noter la présence des jeunes Chema et Gonzalo dans le groupe.