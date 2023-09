Saudi Pro League : Al-Nassr se balade face à Al-Hazem, Al-Ahli s’écroule sur la pelouse d’Al-Fateh

Suite et fin de la 5e journée de la Saudi Pro League avec un multiplex à 5 rencontres ce samedi soir, avec notamment Al-Nassr, en déplacement sur la pelouse d’Al-Hazem. L’équipe de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, auteur d’un but refusé par la VAR, s’imposait avec maîtrise à Rass. Malgré la réduction du score de Mohamed Badamosi après la pause, les deux Portugais CR7 (1 but et 2 passes décisives) et Otavio se joignaient au festival offensif en seconde période, avant que leur attaquant-vedette sénégalais ne trouve enfin le chemin des filets dans le dernier quart d’heure. Un joli succès à l’extérieur, le troisième en championnat après deux défaites en début de saison. De son côté, le promu Al-Ahli était également hors de ses bases, en voyage dans l’antre d’Al-Fateh.

La suite après cette publicité

Les hommes de Matthias Jaissle profitaient d’un but contre-son-camp pour débloquer la marque et prendre l’avantage, mais les Fils des Palmiers renversaient la formation djeddienne avant l’heure de jeu. Le Marocain Mourad Batna, entré en jeu, inscrivait même un doublé en quatre minutes dans le temps additionnel avant le cinquième but de l’Algérien Sofiane Bendebka sur un penalty provoqué par Merih Demiral, expulsé (90+13e). L’ancien Lyonnais Moussa Dembele, quant à lui, participait au succès d’Al-Ettifaq à domicile grâce à son doublé face à Damac, qui avait ouvert le score grâce à l’ex-Marseillais Georges Kevin N’Koudou sur penalty. D’autres ex-pensionnaires de Ligue 1 faisaient trembler les filets, avec l’ancien Nantais Andrei Girotto pour sceller le succès d’Al-Taawon contre Al-Wehda (4-1), qui sauvait l’honneur en fin de match grâce à l’ex-Caennais Fayçal Fajr.

Les résultats complets du multiplex

Al-Fateh 5-1 Al-Ahli : Al-Brikan (21e), Zelaryan (59e), Batna (pen 90+1e, 90+3e), Bendebka (90+14e) / Al-Hassan (csc, 6e)

La suite après cette publicité

Al-Hazem 1-5 Al-Nassr : Badamosi (48e) / Ghareeb (33e), Al-Khaibari (45+8e), Otavio (57e), Ronaldo (68e), Mané (78e)

Al-Shabab 1-3 Al-Khaleej : Iago Santos (20e) / Hamzi (39e), Martins (68e), Sherif (81e)

La suite après cette publicité

Al-Ettifaq 3-1 Damac : Dembele (13e, 23e), Al-Shamrani (68e) / N’Koudou (pen, 7e)

Al-Taawon 4-1 Al-Wehda : Flavio (10e), Al-Roqi (28e), Al-Ahmad (62e), Girotto (85e) / Fajr (pen, 89e)