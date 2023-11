PSG : Achraf Hakimi, la nouvelle arme fatale de Luis Enrique

Dans un mercato 2021 XXL marqué par les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, un gros coup avait été réalisé par le Paris Saint-Germain. Pour 68 millions d’euros, les Franciliens avaient arraché Achraf Hakimi (25 ans) à l’Inter Milan afin de renforcer le flanc droit de leur défense. Un joli coup puisque le Marocain s’affirmait comme l’une des références à son poste tout en restant un élément d’avenir. Cela s’est d’ailleurs confirmé sous la tunique parisienne. Disputant 94 matches avec le club de la capitale française en un peu plus de deux ans, il affiche 13 réalisations et 16 offrandes. Assez régulier et fiable, il est une satisfaction même si quand on voit l’aspect statistique on est un peu en deçà de ce qu’il réalisait au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan (il y évoluait d’ailleurs en tant que piston).

La suite après cette publicité

Pour autant si on a moins vu l’apport offensif d’Achraf Hakimi, sur le plan défensif, il a beaucoup progressé tout comme sur le plan de la réflexion avec un jeu beaucoup plus mature et fiable. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué lors de l’émission This Is Paris sur beIN Sports : «bien sûr, je n’étais pas le même joueur en Bundesliga qu’aujourd’hui. J’ai beaucoup évolué sur beaucoup d’aspects et je continue. Donc oui, bien sûr, j’ai l’impression que je progresse chaque année et sur le plan mental aussi. Je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes prises de décision. Ce sont des choses qui s’apprennent avec le temps, plus vous progressez. C’est pour ça que je pense que je me suis beaucoup amélioré d’année en année.»

À lire

Milan-PSG : la mise en vente folle des «Dollarumma»

Une belle évolution

Cette saison sous les ordres de Luis Enrique, l’évolution continue d’être très positive pour Achraf Hakimi qui est en train de passer un sacré cap. Encore plus impactant dans son équipe, il dégage beaucoup plus de confiance et se montre très efficace comptablement. Il compte d’ailleurs 4 buts et 4 offrandes en 14 matches. Il est le deuxième meilleur buteur francilien en Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (13 buts) et partage la place de meilleur passeur du championnat avec Ousmane Dembélé, Florian Sotoca, Moses Simon, Edon Zhegrova et Caio Henrique. Son duo côté droit avec Ousmane Dembélé est d’ailleurs en train de connaître une sacrée évolution positive depuis quelques semaines. Achraf Hakimi a d’ailleurs noté que l’apport de son nouveau coach Luis Enrique avait facilité sa progression et son rendement.

La suite après cette publicité

«Son arrivée m’a vraiment fait du bien. Sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il veut mettre en place, c’est ce que j’aime. Toujours aller de l’avant. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur, j’aime aussi beaucoup participer offensivement dans les trente derniers mètres et aider en attaque. C’est aussi pour ça qu’il dit que je ne suis pas qu’un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l’aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu’il soit là et que je puisse jouer pour lui» a-t-il-lâché. De nouvelles consignes qui permettent à Achraf Hakimi d’être comme un poisson dans l’eau : «on me demande de participer davantage surtout lorsque nous attaquons, de m’impliquer davantage sur le terrain dans le dernier tiers. C’est quelque chose que j’aime faire et je me sens plus libre. C’est pourquoi j’apprécie davantage de faire ce que j’aime. Il a trouvé la bonne formule pour moi, j’aime ce style de jeu.» Performant et totalement épanoui, Achraf Hakimi savoure sa forme éclatante pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain.