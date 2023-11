PSG - Montpellier : le duo Dembélé-Hakimi, l’autre arme fatale de Luis Enrique

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi. À l’heure d’analyser la victoire (3-0) du Paris Saint-Germain contre le Montpellier HSC dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, comment ne pas évoquer ces deux hommes. L’un a sans doute livré la prestation la plus convaincante depuis son arrivée dans la capitale française. L’autre enchaîne, week-end après week-end, les prestations époustouflantes. Vendredi soir, au Parc des Princes, l’ancien ailier du FC Barcelone n’a, certes, toujours pas ouvert son compteur but avec le club de la capitale mais sa copie n’en reste pas moins brillante.

2 offrandes pour Hakimi, une passe décisive pour Dembélé !

Aligné sur le côté droit du 4-2-4 dessiné par Luis Enrique, le numéro 10 des Rouge et Bleu a globalement été dans tous les bons coups offensifs du PSG. Percutant, toujours aussi déroutant dans sa capacité à éliminer l’adversaire et passeur décisif sur le deuxième but signé Warren Zaïre-Emery, l’ambidextre d’1m78 s’est surtout distingué par une complicité de tous les instants avec Achraf Hakimi. Une connexion aussi précieuse pour les Parisiens que destructrice pour les Héraultais. Dans le couloir droit, les deux stars parisiennes ont ainsi multiplié les combinaisons, au grand dam d’Issiaga Sylla et Khalil Fayad, souvent dépassés par leur vivacité.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14

À l’origine de l’ouverture du score de Kang-In Lee - auteur d’un véritable récital - en servant parfaitement Achraf Hakimi dans la profondeur (1-0, 10e), Ousmane Dembélé était également au départ de l’action sur le troisième but signé Vitinha (3-0, 66e). Entre temps, le natif de Vernon s’offrait une troisième offrande en Ligue 1 en décalant parfaitement Warren Zaïre-Emery, plus que jamais chouchou du Parc des Princes. De son côté, l’international marocain (64 sélections, 8 buts), impliqué sur le deuxième but parisien, terminait lui cette soirée avec deux nouvelles passes décisives et un apport indéniable. Crédités d’un 7,5 par la rédaction FM, les deux Parisiens prouvent alors, un peu plus, leur parfaite entente.

Une complémentarité travaillée, symbole de la patte Luis Enrique !

Si le Français laisse de l’espace au Marocain, l’inverse est tout aussi vrai et la connexion technique demeure, quant à elle, plus que jamais efficiente. Dans cette optique, l’ancien joueur du Stade Rennais demande souvent à son partenaire le ballon dans les pieds alors que le piston passé par l’Inter Milan ou encore le Real Madrid vient lui demander dans l’espace à l’intérieur. Un circuit parfaitement maitrisé entre les deux Franciliens, symbolisant par ailleurs la patte Luis Enrique. En demandant au numéro 2 parisien de venir apporter, en phase offensive, le surnombre dans l’entrejeu, le technicien espagnol est l’un des grands artisans - si ce n’est l’unique architecte - de cette relation naissante et terriblement efficiente. Pour preuve, Achraf Hakimi a été décisif lors de 5 de ses 7 derniers matchs de L1 (3 réalisations, 4 passes décisives) et Dembélé n’est clairement pas étranger à ce rendement impressionnant.

Récemment interrogé sur cette complémentarité, Julien Stéphan, ancien coach de Rennes et de Strasbourg, n’avait d’ailleurs pas manqué de le souligner dans une longue interview accordée pour Le Parisien. «Je suis convaincu que les caractéristiques d’Ousmane, la focalisation qu’il génère chez l’adversaire, et sa discipline pour rester très au large libèrent complètement Hakimi. Si on parle de ce qu’il fait de bien depuis plusieurs matchs, on ne peut pas le dissocier du bon travail qu’il abat. Il le libère sur les courses intérieures», assurait en ce sens le technicien français. Une analyse, un peu plus, vérifiée au sortir de cette victoire face au MHSC et déjà mis en exergue par Achraf Hakimi, lui-même, en début de saison. «Je m’entends très bien avec Ousmane Dembélé, on combine très bien. Nous avons de grands joueurs. Nous sommes meilleurs d’un point de vue collectif. On défend et on attaque tous, c’est ce qui caractérise ce nouveau Paris Saint-Germain. Le coach fait en sorte que je puisse attaquer et que je puisse rester à l’intérieur. Il me donne beaucoup de confiance.»

Dembélé veut désormais ouvrir son compteur but !

Complices sur le terrain, à l’image de cette joie partagée au moment de célébrer le deuxième but, Hakimi et Dembélé permettent ainsi au PSG de s’appuyer sur un couloir droit dévastateur. Un rendement forcément apprécié par Luis Enrique, dithyrambique lors de son passage au micro de Prime Vidéo. «Je suis très heureux de ce match. Tout a été bien. On a eu un très bon résultat et on mérite ce résultat. On aime tous les buts (rires). On a dominé tout le match. Montpellier est l’une des meilleures équipes à l’extérieur. Ca a été très dur de gagner. C’est arrivé. J’ai vu beaucoup de choses que nous travaillons. Et je suis très content de l’implication de tous les joueurs. Ils cherchent à appliquer ce que nous avons travaillé», déclarait l’Espagnol sans citer précisément l’association Hakimi-Dembélé.

Interrogé à son tour sur la performance des siens, Ousmane Dembélé sous-entendait, lui aussi, les automatismes naissants au sein de ce collectif. «On a fait un très bon match. On voulait prendre ce match au sérieux pour être leader avant les autres. On s’est bien préparé avant le grand match contre Milan en Ligue des Champions. On se connait de mieux en mieux, ça fait des mois que nous jouons ensemble. Le coach nous donne des consignes qu’on essaye d’appliquer en match». Relancé sur son incapacité à trouver le chemin des filets, l’ailier parisien assurait, par ailleurs, que cette situation ne l’atteignait pas mentalement. «Ca ne me pèse pas. Je suis très content de mon match mais il ne me manque que ce but». Au regard de son duo formé avec Achraf Hakimi, nul doute que ce moment tant attendu devrait rapidement intervenir…