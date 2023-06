Vidéo : Eden Hazard quitte le Real Madrid et retourne Twitter

La suite après cette publicité

Il est arrivé pour être le nouvel artificier de la Casa Blanca. Il a traversé son aventure en Castille comme une âme en peine. Eden Hazad n’est plus un joueur du Real Madrid. Plus qu’un divorce par consentement mutuel, c’est la fin d’un calvaire pour le Belge. L’ancien de Chelsea n’a jamais réussi a enfilé la trop lourde tunique blanche. C’est un bien fade souvenir que garderont les Madrilènes et la Twittosphère du passage d’Eden Hazard.

Le Real Madrid annonce le départ d’Eden Hazard !