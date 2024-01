Xavi voit le Barça se battre pour la Ligue des Champions et la Liga cette saison

Battu par Villarreal ce samedi (3-5), le Barça a vu l’écart se creuser au classement avec le Real Madrid et Gérone, respectivement premier et deuxième de Liga avec 10 et 8 points d’avance. Mais l’information de la soirée restera forcément la révélation choc de Xavi à l’issue de la rencontre, lequel a annoncé son départ du club à l’issue de la saison.

S’il est évidemment revenu sur les raisons de ce choix, le Catalan a tenu à rassurer en indiquant qu’il donnerait tout jusqu’à la fin de son mandat, estimant que le Barça pouvait encore jouer les premiers rôles pour la Liga et la Ligue des Champions : «je suis optimiste de nature et je crois sincèrement que nous allons concourir pour la Liga et la Ligue des Champions. Encore plus maintenant, avec moins de pression, désormais», a-t-il confié.