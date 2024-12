La Juventus recale Marcus Rashford mais lorgne Joshua Zirkzee

Drôle de période pour Marcus Rashford. Anciennement considéré comme l’un des plus grands espoirs de la planète football, l’Anglais vit un déclassement sportif et médiatique brutal. Alors que Ruben Amorim ne compte plus sur lui et qu’un départ de Manchester United semble inévitable, l’ailier de 27 ans a vu une porte prestigieuse se refermer sous ses yeux.

Selon The Sun, la Juventus aurait refusé de recruter l’international anglais (60 sélections, 17 buts) mais serait intéressée par un autre joueur des Red Devils, Joshua Zirkzee. Débarqué cet été en provenance de Bologne, le Néerlandais peine à s’imposer dans le nord de l’Angleterre (18 matches, 3 buts et 1 passe décisive en PL). Thiago Motta apprécierait cependant son profil et pourrait tenter de la débaucher cet hiver pour accompagner Dusan Vlahovic, trop seul à la pointe de l’attaque turinoise.