Ronaldo répond à Neymar

Auteur d’un triplé contre le Pérou mardi soir dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 (4-2), Neymar est entré un peu plus dans l’histoire de son pays. En inscrivant ces trois buts, l’attaquant du Paris Saint-Germain a tout simplement établi un nouveau record. Celui de dépasser au classement des buteurs, l’idole de tout un peuple, Ronaldo. Mais alors qu’il n’a pas été tout le temps adoubé par les supporters brésiliens notamment lors du dernier échec en Russie en 2018, l’ancien joueur du FC Barcelone a néanmoins reçu les louanges du grand Ronaldo ce mercredi sur Instagram. En effet, après avoir mentionné l'ancien joueur de 44 ans sur ce même réseau social, l’ancien attaquant de la Séléçao lui a adressé un message en retour et s’est montré particulièrement élogieux envers son successeur et le pousse à aller le plus loin possible pour marquer un peu plus son empreinte au sein de la sélection.

«Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet.» Une déclaration pour le moins touchante qui devrait faire le bonheur de l'attaquant de 28 ans.