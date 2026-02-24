Menu Rechercher
CdM 2026 : Norvège-France menacé

Le Gillette Stadium, théâtre du France-Norvège de la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Cette Coupe du Monde 2026 connaît des soucis, à quelques mois seulement du coup d’envoi. Après les menaces de boycott et, plus graves, les attaques des cartels au Mexique, c’est cette fois la sécurité autour du Gillette Stadium qui fait débat. La ville de Foxborough (Massachusetts), à côté de Boston, où est domicilié le stade, ne souhaite pas prendre en charge les «les 7,8 millions de dollars de dépenses prévues pour la police et la sécurité publique» pour les 7 rencontres ayant lieu sur sa municipalité.

«Ce n’est pas la responsabilité de la ville», s’est justifié Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough, dans des propos que Bloomberg relaie ce soir. La ville menace même de ne pas accorder à la FIFA la licence pour tenir des matchs professionnels et donne jusqu’au 17 mars comme ultimatum. L’équipe de France est directement concernée puisqu’elle doit affronter la Norvège dans ce stade le 26 juin durant la phase de groupes. En octobre dernier, Donald Trump avait déjà menacé l’état du Massachusetts de lui retirer ses matches du Mondial s’il accusait du retard dans son organisation. L’hypothèse d’une relocalisation est donc bien réelle.

