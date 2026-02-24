Le Maroc dément un départ de Walid Regragui

L’avenir de Walid Regragui est toujours plus incertain. Encore sous contrat avec la fédération marocaine, le sélectionneur avait proposé sa démission début février, comme nous vous le révélions. La FRMF avait alors démenti, et s’emploie à nouveau à rétablir sa vérité suite aux nouvelles informations donnant Regragui partant.

La suite après cette publicité

«La Fédération Royale Marocaine de Football dément les rumeurs concernant sa séparation avec l’entraîneur Walid Regragui», indique ce soir un communiqué. Le sélectionneur a mené les Lions de l’Atlas en demi-finale de Coupe du Monde en 2022 et en finale de la dernière CAN, perdue à domicile contre le Sénégal au terme d’une finale rocambolesque.