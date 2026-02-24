Menu Rechercher
CdM 2026 : la réponse de la présidente mexicaine aux violences des cartels

Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique @Maxppp

«Il n’y a aucun danger». Claudia Sheinbaum s’est montrée rassurante après les graves violences observées au Mexique ces derniers jours. Des organisations de trafics de drogues et paramilitaires ont répondu à leur manière à la mort de Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dernier grand chef mexicain après les arrestations d’"El Chapo" d’"El Mayo", tué lors d’une opération militaire, soutenue par les services de renseignements américains. Les images d’incendies volontaires urbains et de barrages ont fait le tour de la planète, et inquiètent à 4 mois de l’organisation du prochain Mondial.

La présidente du Mexique a assuré lors d’une grande conférence de presse ce mardi que «toutes les garanties» seront assurées, notamment dans la région de Guadalajara, particulière touchée par ces violences. La capitale de l’état de Jalisco doit être le théâtre de différentes rencontres de la compétition, au même titre que Monterrey et Mexico. Les événements des dernières heures ont fait plusieurs dizaines de morts et ont contraint au report de différentes rencontres sportives pour des raisons de sécurité.

