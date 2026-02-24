Monaco : Sébastien Pocognoli fait une grande annonce pour Paul Pogba

Pour l’instant, le pari Paul Pogba n’est pas encore payant pour l’AS Monaco. Après plus d’un an sans avoir joué pour dopage, le milieu français peine à enchaîner les matches avec le club monégasque. Après une phase de réathlétisation, le joueur de 32 ans a connu quelques blessures qui l’ont empêché de jouer régulièrement. Pour le moment, l’ancien de Manchester United ne compte que trois petites apparitions en Ligue 1.

Un bilan famélique mais qui pourrait augmenter d’ici à la fin de saison. Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre des barrages retour face au PSG, Sébastien Pocognoli, le coach monégasque, a donné des nouvelles croustillantes au sujet du retour du champion du monde 2018 : «son retour devient plus clair, on espère l’avoir juste avant la trêve et construire avec lui pendant la fenêtre internationale. Il est focus pour l’équipe. Son plan est bien défini.» Voilà qui est dit.