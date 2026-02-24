Le PSG garde la même ligne de conduite avec Achraf Hakimi

«C’est entre les mains de la justice». Luis Enrique a réagi très sobrement en conférence de presse au renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle pour viol concernant l’affaire dont il fait l’objet depuis 2023. Le Marocain est bel et bien dans le groupe pour la réception de l’AS Monaco en barrage retour de Ligue des Champions.

Le PSG ne bouge pas de stratégie malgré cette annonce de la justice. D’après L’Equipe, il soutient toujours son latéral droit et rappelle que ce dernier a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Le club de la capitale va même le protéger et ne fera pas plus de commentaires publics que la courte déclaration de Luis Enrique ce mardi.