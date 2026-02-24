PSG : Luis Enrique évoque le procès pour viol d’Achraf Hakimi

Ce mardi, Achraf Hakimi (27 ans) a été renvoyé devant la cour criminelle pour viol concernant l’affaire dont il fait l’objet depuis 2023. Une jeune femme assure avoir été agressée au domicile du Parisien dans les Hauts-de-Seine. Une accusation que le Marocain a démentie fermement sur ses réseaux sociaux, assurant qu’« une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse ».

À la veille du barrage retour contre Monaco en Ligue des Champions, Luis Enrique a donc été logiquement questionné sur cette affaire, et si le latéral droit parisien allait continuer d’être vice-capitaine. Mais l’Asturien a préféré botter en touche, en assurant simplement que « c’est entre les mains de la justice ». Sans plus se prononcer.

