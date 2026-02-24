Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : Luis Enrique évoque le procès pour viol d’Achraf Hakimi

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique donnant des consignes à Hakimi @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Monaco Voir sur CANAL+

Ce mardi, Achraf Hakimi (27 ans) a été renvoyé devant la cour criminelle pour viol concernant l’affaire dont il fait l’objet depuis 2023. Une jeune femme assure avoir été agressée au domicile du Parisien dans les Hauts-de-Seine. Une accusation que le Marocain a démentie fermement sur ses réseaux sociaux, assurant qu’« une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse ».

La suite après cette publicité

À la veille du barrage retour contre Monaco en Ligue des Champions, Luis Enrique a donc été logiquement questionné sur cette affaire, et si le latéral droit parisien allait continuer d’être vice-capitaine. Mais l’Asturien a préféré botter en touche, en assurant simplement que « c’est entre les mains de la justice ». Sans plus se prononcer.

Vibrez devant le choc PSG - AS MONACO ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier