Ligue des Champions

Les joueurs de l’Inter Milan se font détruire sur les réseaux sociaux

Inter Milan 1-2 Bodø/Glimt

L’Inter Milan avait besoin d’au moins trois buts pour rêver d’une soirée européenne de folie. Mais face aux joueurs de Cristian Chivu, le FK Bodø/Glimt est venu réaliser un nouvel exploit, une semaine après sa performance majuscule en Norvège. Le petit poucet de la compétition a battu le finaliste sortant pour la seconde fois (1-2), une prestation XXL qui fait forcément ressortir les carences de l’Inter Milan. Entre l’erreur de Manuel Akanji, les ratés de Marcus Thuram ou encore le match sans saveur de Luis Henrique, les joueurs intéristes n’ont pas été épargnés par les réseaux sociaux, impitoyables dans ce type de scénario.

Voir tous les commentaires (5)
