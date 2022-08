Valence : Gonçalo Guedes file chez les Wolves

En conférence de presse, le nouvel entraîneur du FC Valence, Gennaro Gattuso avait déjà confirmé le départ de Gonçalo Guedes (32 sélections/ 5 buts) pour un montant de 30 millions d'euros, selon Marca. La nouvelle vient d'être officialisée ce lundi soir.

«Le Valencia CF et le Wolverhampton Wanderers Football Club ont trouvé un accord ce lundi 8 août pour le transfert de Gonçalo Guedes au club anglais. Guedes a rejoint le Valencia CF en 2017 en provenance du Paris Saint Germain et a disputé 198 matches toutes compétitions confondues, marquant 40 buts et délivrant 32 passes décisives. Il a disputé son premier match en tant que Valencianista le 9 septembre 2017 contre l'Atlético de Madrid et en 2019, il a fait partie des joueurs qui ont soulevé la Copa del Rey à Séville», précise le communiqué du club espagnol.