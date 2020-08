MU : un contrat XXL attend Dean Henderson

Où jouera Dean Henderson la saison prochaine ? Cette question revient avec insistance depuis désormais quelques semaines, si ce n’est quelques mois. Annoncé sur les tablettes de Chelsea qui s’est montré fortement intéressé par le profil du portier anglais, ce dernier affirmait néanmoins sa volonté de s’inscrire dans la durée à Manchester United, club auquel il appartient. Mais la présence de David De Gea installé au poste de numéro 1, semblait le déranger.

Aujourd’hui il en serait tout autre. En effet, Sky Sports nous apprend ce matin que les négociations entre l’ancien portier de Sheffield et les Red Devils sont maintenant à un stade avancé. Selon le tabloïd anglais, un accord autour de 110 000 € par semaine pour le joueur de 23 ans a été trouvé. Une somme importante qui ferait de lui l’un des gardiens de but les mieux payés du football. Désormais déterminé à tout rafler sur son passage, Dean Henderson devra tout de même s’imposer au dépens de De Gea et ses 385 000 € par semaine, qui ne devrait pas plier bagage d’aussi tôt.