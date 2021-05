Équipe de France : les coulisses du retour inattendu de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Au fil des heures, les confirmations s’enchaînaient. Lancée hier matin par plusieurs médias hexagonaux, la possibilité d’un retour de Karim Benzema en équipe de France, à 33 ans et après 6 ans d’absence, s’est transformée en information officielle. Oui, l’attaquant du Real Madrid participera bien à l’Euro 2020, après avoir manqué l’édition 2016 et la Coupe du Monde 2018. Un incroyable revirement de situation que le sélectionneur national a expliqué, mais sans trop en dire, notamment sur sa rencontre avec KB9.

« Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin. »

Deschamps inquiet pour l'attaque des Bleus

Alors que les deux hommes semblaient irréconciliables, le Bayonnais a une nouvelle fois démontré que son pragmatisme était à toute épreuve. Après avoir juré que le Merengue aurait été de la partie même dans une liste de 23 noms, DD n’en dira toutefois pas plus sur les circonstances qui l’ont poussé à rappeler Benzema.

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apporte quand même quelques précisions. Fin mars, au sortir du dernier rassemblement tricolore, Deschamps et son staff ont été très inquiets des performances et des situations en club des attaquants bleus : Griezmann en dilettante au FC Barcelone, Olivier Giroud privé de temps de jeu à Chelsea, Anthony Martial blessé au genou et Wissan Ben Yedder toujours pas considéré comme une alternative de choix.

Les cadres tricolores ont validé le choix Benzema

L’option d’un come-back de KB9, très performant au Real Madrid, a alors germé dans la tête du sélectionneur. Ce dernier a ensuite pris sa décision avant d’en avertir son staff et le président de la FFF. Mais ce n’est pas tout. Le Parisien nous apprend que le patron des champions du monde 2018 a alors sondé plusieurs cadres de son équipe (Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba et Olivier Giroud). Tous ont donné leur feu vert au retour du Madrilène.

Sûr de ne pas bouleverser son groupe par sa décision, DD s’est entretenu avec Benzema à la fin du mois d’avril dans le plus grand des secrets. Une fois la réconciliation actée entre les deux hommes, rien n’a filtré. Et pour ne rien gâcher et ne pas crier victoire trop vite (au cas où DD changeait d’avis), l’attaquant a alors annulé toutes les interviews prévues, dont celle sur beIN Sports qui devait se tenir la veille de l’annonce de la liste, pour éviter de donner d'éventuels indices.