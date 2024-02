OM : Jean-Louis Gasset pourrait déjà changer de système tactique

Le mandat de Jean-Louis Gasset à l’OM a bien démarré. Les Phocéens, vainqueurs face au Shakhtar Donetsk (3-1), ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Europa League, et affronteront le Villarreal de Marcelino à cette occasion. Mais avant cela, l’OM va retrouver la Ligue 1 et dès demain contre Montpellier. Le nouveau coach olympien devra d’ailleurs modifier son onze voire son système pour ce rendez-vous.

En effet, le latéral Jonathan Clauss (31 ans) est suspendu pour ce match. Et alors que Jean-Louis Gasset avait opté pour un retour au 3-5-2 pour son premier match, il pourrait modifier son schéma, comme le rappelle La Provence. Car en plus de l’international français, le technicien de 70 ans sera privé d’Amir Murillo (28 ans), à l’infirmerie depuis plusieurs semaines. Ainsi, il pourrait revenir à un schéma à quatre défenseurs, avec Chancel Mbemba aligné au poste de latéral droit ou encore Bamo Meïté. Un nouveau casse-tête pour Jean-Louis Gasset et son staff.

