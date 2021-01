Le PSG négocie avec Everton le transfert de Moise Kean !

La suite après cette publicité

L'été dernier, après sa finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a un peu peiné sur le mercato. Quasiment sur le gong, le PSG a enrôlé Rafinha, Florenzi et Moise Kean. Trois pioches plutôt bonnes. Concernant l'attaquant international italien (20 ans), qui s'éclate dans son nouveau club (16 matches, 9 buts) les Franciliens ont négocié un prêt sans option d'achat.

Pour autant, vu sa réussite, il se pourrait qu'il poursuive bien son aventure dans la capitale hexagonale. « Comme je l’ai dit, je suis très concentré sur Paris. Je ne pense qu’à ça. C’est une très bonne chose pour moi d’être dans un des plus grands clubs du monde, mais je suis concentré sur les bons résultats. Le futur, on ne sait jamais, on verra », avait-il déclaré.

Everton semble ouvert

Lorsque Leonardo, le directeur sportif parisien, avait évoqué ce dossier, il avait expliqué qu'il n'existait pas d'option d'achat, car le montant de cette dernière aurait été énorme. Mais nous apprenons ce lundi dans Skysports que le champion de France en titre négocierait un transfert avec les Toffees concernant le natif de Vercelli.

Le nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, aimerait beaucoup le garder et des discussions ont actuellement lieu pour un mouvement permanent à hauteur de 31 millions de livres (soit 34,6 millions d'euros). Pour le moment, Kean à Paris, c'est une affaire qui marche. Reste maintenant à savoir comment ça va se passer avec le nouveau coach et surtout quand Mauro Icardi reviendra en forme.