PSG : la bonne pioche Moise Kean annonce la couleur

Joker de luxe, arrivé sous forme de prêt en provenance d'Everton dans les dernières heures du mercato estival, Moise Kean (20 ans) donne plus que satisfaction au Paris SG. Toutes compétitions confondues, l'Italien a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 12 apparitions. Au-delà des buts (5 en 7 matches de Ligue 1), l'attaquant offre un profil différent à Thomas Tuchel au sein de son attaque et se montre particulièrement généreux dans les efforts. Au sortir d'une saison 2019/20 frustrante en Premier League (6 titularisations seulement), l'intéressé savoure.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de jouer pour le PSG, c’est une belle chose, j’espère pouvoir continuer à donner 100% pour mes coéquipiers, les supporters et le club. J’ai l’opportunité d’apprendre tous les jours aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, ce sont deux grands joueurs, je suis content d’être avec eux», a-t-il lâché, plutôt réservé au micro, avant de poursuivre. «L’adaptation s’est bien passée, j’espère que ça va continuer comme ça, pour continuer à apporter encore de bons résultats à l’équipe. (...) La Ligue 1, c’est un très bon championnat, où je peux apprendre beaucoup avec des jeunes de très bon niveau».

«Le futur, on ne sait jamais, on verra»

Parfaitement remis en selle, l'international azzurro (8 sélections, 2 réalisations), qui espère profiter de sa saison pour être du voyage à l'Euro 2021, souhaite tout donner pour n'avoir aucun regret, et ce, même si le retour de blessure de Mauro Icardi pourrait réduire son temps de jeu. «Mauro est actuellement blessé mais, pour moi, c’est un des meilleurs attaquants au monde. Je ne pense qu'à donner plus à l’équipe. Quand Mauro reviendra, il y aura une concurrence saine, je chercherai à donner 100%», a-t-il lancé. En bon soldat, le Transalpin, qui grimpe doucement mais sûrement dans la hiérarchie parisienne, se tient donc prêt à tout.

Et pour ce qui est de son avenir, alors que son prêt ne dispose pas d'option d'achat, il reste ouvert à tout. «Comme je l’ai dit, je suis très concentré sur Paris. Je ne pense qu’à ça. C’est une très bonne chose pour moi d’être dans un des plus grands clubs du monde, mais je suis concentré sur les bons résultats. Le futur, on ne sait jamais, on verra», a-t-il conclu. Si Moise Kean poursuit sur sa lancée statistique et continue à dégager cette impression de puissance qui manquait parfois à l'attaque parisienne, la question se reposera à coup sûr dans les mois à venir...