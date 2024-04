Benfica : Angel Di Maria, l’homme qui a souvent fait du mal à l’OM

Dans des saisons parfois plus compliquées, la Coupe d’Europe fait souvent office de joli moyen pour sauver les meubles. Ayant connu quatre entraîneurs lors de cette cuvée 2023-2024, l’Olympique de Marseille aspire à poursuivre sa belle épopée en Ligue Europa. Pour ce faire, il faudra passer l’obstacle Benfica en quarts de finale. Se déplaçant ce jeudi dans la capitale portugaise, les hommes de Jean-Louis Gasset savent que l’emporter à Lisbonne ne sera pas une mince affaire. Vu l’historique du club phocéen en terres portugaises, il n’y a pas de quoi être serein. En effet, en 9 déplacements dans le sud de l’Europe, Marseille n’a gagné qu’une fois (le Sporting CP en 2022).

La suite après cette publicité

Outre cette statistique terrifiante, les pensionnaires du Vélodrome peuvent craindre la présence d’Ángel Di María dans le camp d’en face. En effet, dans le romantisme de sa belle carrière à travers l’Europe, l’Argentin est retourné cet été avec son premier amour sur le Vieux Continent. À l’heure où les joueurs de haut niveau sont de plus en plus tentés à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite ou les États-Unis pour trouver un confort social et économique, El Fideo a fait le choix de revenir là où tout a commencé pour lui. Un choix qui a été salué par son entraîneur Roger Schmidt vendredi dernier : «quand il est arrivé cet été, c’était quelque chose de fantastique pour le club et pour le football, car c’est une histoire fantastique. Commencer en Europe, en tant que joueur argentin, à Benfica et après l’une des meilleures carrières de tout le football, revenir à Benfica et continuer à jouer au plus haut niveau.»

À lire

Benfica : Roger Schmidt dévoile le principal danger de l’OM

5 buts et 6 passes décisives en 17 matches contre l’OM

Outre le romantisme de cette idylle, le champion du monde 2022 est encore largement au niveau. Très rarement blessé, l’ancien de Manchester United et du Real Madrid compte 42 apparitions avec le SLB cette saison. Une saison pleine récompensée par un statut de titulaire inamovible et par des statistiques plus que reluisantes. En effet, avec 15 buts et 13 passes décisives, le gaucher de 36 ans est toujours un joueur redoutable qui est admiré pour sa grâce et sa vista habituelles. À son niveau, l’OM doit donc se méfier de l’ex Parisien qui connaît bien les rencontres face à Marseille. En effet, lors de ses sept années dans la capitale, le natif de Rosario a joué 17 fois contre les Olympiens. Le tout pour cinq réalisations et six offrandes face au club de la Canebière.

La suite après cette publicité

Un bilan qui a de quoi inquiéter les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang qui peuvent aussi avoir peur d’une autre donnée. En effet, alors que son contrat expire en fin de saison, l’avenir de Di Maria est incertain dans la capitale portugaise. «Son plan était de jouer une saison à Benfica et ensuite peut-être de prendre une autre décision, confiait vendredi son coach ce vendredi. Je ne sais pas ce qu’il veut, mais il est toujours en grande forme, c’est un joueur fantastique, un joueur clé pour nous, j’ai tout le respect pour lui. Il prendra la décision avec sa famille et nous verrons ce qu’elle sera. Ce serait bien de garder un joueur comme lui cet été, mais je ne sais pas si c’est possible.» Alors que son expérience européenne avait débuté en fanfare à l’Estadio da Luz, nul doute qu’Angel Di Maria est déterminé à l’idée de finir sur une bonne note en Europe avec la formation lisboète.