Real Madrid : la réponse cash de Kylian Mbappé à ses détracteurs

Kylian Mbappé a le cuir épais et le caractère assez affirmé pour ne pas succomber aux critiques et remontrances de la presse espagnole. Il l’a encore montré ce samedi lors du déplacement de son équipe à Villarreal (1-2), une confrontation qui s’est souvent apparentée à un problème insoluble pour le Real Madrid ces dernières saisons. C’est simple, les Merengues n’avaient plus été capables de s’imposer à Villarreal en Liga depuis février 2017, une époque si lointaine que Cristiano Ronaldo était encore au club et que Lionel Messi n’avait (que) 5 Ballons d’Or.

Mais ça, c’était donc avant l’arrivée de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé pour permettre à son club d’enrayer sa terrible série à l’Estadio de la Ceramica aujourd’hui. Très critiqué pour sa performance contre l’Atlético mercredi en C1, le champion du monde a su reprendre de la hauteur et s’attirer les louanges des observateurs. «Mbappé n’était pas fatigué. Deux buts du Français ont permis à un Madrid en difficulté, qui dort en tête, de revenir au score. Il a joué comme les meilleurs neufs savent le faire, ceux qui excellent en géographie : c’est-à-dire ceux qui savent là où ils doivent être », écrit AS. Même l’entraîneur de Villarreal, Marcelino, s’inclinait en conférence de presse après le match : «Mbappé a été létal », regrettait l’ancien coach de l’OM.

Il est à 2 buts de Cristiano Ronaldo sur sa première saison au Real Madrid

De son côté, Marca saluait également la performance du Français, qui aura peut-être son lot de conséquences en fin de saison, aussi bien au classement des buteurs de Liga (il est 2e à un but de Lewandowski), qu’au classement général (le Real Madrid est provisoirement leader). «Mbappé et Courtois maintiennent Madrid dans la course. Mbappé a converti ses deux occasions et il suffisait de le trouver ce soir», écrit le journal. Car oui, Mbappé s’est offert ses 30 et 31es buts sous les couleurs du Real Madrid ce samedi.

Une statistique qui situe ses états de services, et fait de lui le premier joueur français de l’histoire à enchaîner 7 saisons à 30 buts ou plus. Une statistique, aussi, qui pourrait lui permettre de rapidement dépasser Cristiano Ronaldo sur sa première saison au Real Madrid. En tout cas en termes de chiffres. «Je suis à 2 buts de la première saison de Cristiano ? Même si je marque plus de buts, ça ne veut pas dire que je suis plus grand, ce sont juste des chiffres. Mais je me sens bien, 2025 va être une très bonne année collectivement, comme sur le plan personnel», souriait le Français en zone mixte après le match. Il faudra joindre les actes à la parole désormais.