Real Madrid - Real Betis: les compositions officielles

Le Real Madrid reçoit ce dimanche à 21h30 le Real Betis, dans le cadre de la quatrième journée de Liga. Les Madrilènes s’organisent en 4-3-3 avec Courtois aux cages. En défense, on retrouve Carvajal, Militão, Rüdiger et Mendy. Tchouameni, Ceballos et Valverde sont au milieu de terrain. Et enfin, Rodrygo et Vinicius Jr accompagnent en attaque Mbappé, placé en pointe.

La suite après cette publicité

Le Real Betis s’articule également en 4-2-3-1 avec aux cages Rui Silva. En défense, on retrouve Sabaly, Llorente, Natan et Perraud. William et Marc Roca occupent le milieu de terrain. Et enfin, Rodri, Fornals et Ez Abde épaulent en attaque Aitor Ruibal.

Les compositions:

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy – Ceballos, Tchouameni, Valverde – Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Real Betis: Rui Silva – Sabaly, Llorente, Natan, Perraud – William , Marc Roca – Rodri, Fornals, Ez Abde – Aitor Ruibal