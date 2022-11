Un contrat à plus de 200 millions d'euros proposé à Cristiano Ronaldo !

Alors que la Coupe du Monde venait à peine de débuter depuis quelques jours, l'annonce de la résiliation, d'un commun accord, entre Manchester United et Cristiano Ronaldo a fait l'effet d'une bombe, même si cela semblait inéluctable au vu de l'interview qu'avait accordée le Portugais à Piers Morgan. Dans cette dernière, l'attaquant lusitanien s'était payé les Red Devils en long, en large, et en travers, s'attaquant à la fois aux propriétaires mais aussi à son entraîneur et aux joueurs du club anglais. Cristiano Ronaldo est donc dorénavant considéré comme un agent libre sur le marché des transferts. Et cela attise les convoitises de plusieurs clubs.

L'intérêt d'Al-Nassr, pensionnaire du championnat d'Arabie Saoudite, n'est d'ailleurs pas récent et le club saoudien serait de plus en plus déterminé à attirer le quintuple Ballon d'Or dans ses filets. Selon des sources proches du club, relayées par CBS, les dirigeants de ce modeste club de la péninsule arabique, plus d'un point de vue sportif et non financier, seraient surmotivés et leur affect serait «plus fort que jamais». Al Nassr espère à ce titre, après de longues discussions avec ses représentants, que l'international portugais (192 sélections, 118 buts) aura à cœur de vivre un nouveau challenge après le Mondial.

Des chiffres qui font tourner la tête

Dans cette perspective, le board du club saoudien serait prêt à faire une offre qui ne se refuse pas à Cristiano Ronaldo. Il s'agirait même, à en croire les dernières indiscrétions de nos confrères de CBS, d'une proposition à neuf chiffres. Plus précisément, le club de la capitale aurait formulé une offre à hauteur de 225 millions de dollars (aux alentours de 216 millions d'euros) sur 3 ans. Le Portugais toucherait donc la bagatelle de 75 millions de dollars (environ 72 millions d'euros) par saison. Une somme rondelette pour la star lusitanienne.

La balle serait donc dans le camp de Cristiano Ronaldo et de ses représentants. Il ne manquerait plus que l'accord et la décision finale du désormais ancien joueur de Manchester United pour que l'accord se concrétise et soit officialisé dans les prochaines semaines voire les prochains jours, toujours selon les mêmes sources proches des pensionnaires du Mrsool Park de Riyadh. En effet, en raison des contacts et échanges initiés dernièrement entre les deux parties, les discussions seraient relativement bien avancées. Affaire à suivre donc...