L'Arabie Saoudite fonce sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Depuis le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’a plus de club depuis l’annonce de son départ de Manchester United. À 37 ans, le Portugais est d’ailleurs devenu le chômeur le plus célèbre de la Coupe du Monde au Qatar. Sans surprise, les rumeurs concernant son futur ont remis de plus belle. Et pour beaucoup, il n’est plus aussi certain de voir le quintuple Ballon d’Or rejoindre un cadre de la scène européenne.

Récemment, la presse espagnole assurait d’ailleurs que tout devait se jouer entre Newcastle et la formation saoudienne d’Al-Nassr. Un peu plus tard, elle affirmait également qu’un retour au Real Madrid avait été écarté par la Casa Blanca. Les options ne semblent donc pas légions pour CR7. Une aubaine pour l’Arabie Saoudite qui espère toujours le convaincre.

Le Mondial 2030 en arrière-pensée

Le ministre des Sports saoudien, Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, vient en effet de faire un énorme appel du pied au Lusitanien. « Tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la BBC.

Après avoir confirmé qu’il avait refusé l’été dernier une offre exceptionnelle de 350 M€ en provenance d’Al-Hilal, Ronaldo peut-il changer d’avis ? Les Saoudiens vont en tout cas faire le forcing. Pour rappel, le Telegraph a indiqué il y a deux jours que le Portugais devrait bientôt recevoir une nouvelle offre lucrative de la part du championnat saoudien, sans donner plus de détails financiers ni sur l'identité du club. Désireuse d’organiser le Mondial 2030, l’Arabie Saoudite veut tout faire pour attirer un CR7 qui lui servirait d’énorme coup de projecteur.