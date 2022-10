PL : dans la douleur, Arsenal s'impose à Leeds et met la pression sur Manchester City

C'est un bien drôle d'après-midi qu'ont vécu les leaders de Premier League à Elland Road ce dimanche. En déplacement à Leeds, pour la 11ème journée de Premier League, Arsenal a assuré l'essentiel (1-0) au terme d'une rencontre dont le coup d'envoi avait été donné à 15h, avant d'être interrompu pendant 40 minutes en raison d'une panne d'électricité ayant notamment impacté le système de transmission entre les arbitres, ou encore la VAR et la Goal Line Technology. Malgré un début de match compliqué, le pressing haut des Peacocks empêchant la troupe de Mikelt Arteta de mettre son jeu en place, les Gunners s'en sont remis à Saka, buteur pour la 4ème fois de la semaine, pour ouvrir le score de fort belle manière sur un service d'Ødegaard (35e). Si Jesus a manqué de peu le cadre (21e), les locaux ont posé bien des problèmes aux Gunners, notamment par l'intermédiaire de Sinisterra (2e, 19e), sans omettre cette parade réflexe de Ramsdale après un cafouillage sur corner (20e).

La pause n'aura pas forcément fait beaucoup de bien à Arsenal. Rentré en jeu à la place de Rodrigo à la pause, Bamford pensait rapidement égaliser, mais son but lui a logiquement été refusé pour une faute sur Gabriel (46e). Puis, que ce fut dur pour les Londoniens jusqu'au coup de sifflet final. Notamment pour Saliba, étrangement fébrile. Il aura fallu un Ramsdale impérial pour permettre aux Gunners de distancer provisoirement Manchester City de 4 points. Le portier anglais s'est montré infranchissable, notamment après un contrôle fuyant de l'ancien défenseur de l'OM (53e), mais aussi devant Bamford (70e) et Aaronson (76e). Le portier anglais peut aussi remercier Gabriel, auteur d'un sauvetage salvateur (66e), et surtout... Bamford, qui n'a pas cadré un penalty obtenu pour une main de Saliba (64e). L'ancien de Chelsea, encore lui, a fait parler de lui en fin de match en bousculant Gabriel, qui lui a assené un petit coup de pied en retombant. De quoi valoir un rouge au défenseur brésilien et un penalty à Leeds... avant que la VAR n'intervienne et ne pénalise finalement Bamford. Jusqu'au bout, donc, Arsenal a eu très chaud, mais repart avec l'essentiel, à savoir les trois points. Les Gunners infligent au passage aux Whites, 15èmes, leur première défaite de la saison à la maison.