PSG - Real Madrid : les lourdes accusations de la presse espagnole sur le complot Nasser-Orsato

La presse espagnole l'a mauvaise. Même si les journalistes couvrant l'actualité du Real Madrid soulignent que le PSG est le juste vainqueur de ce match aller et que l'arbitrage n'est en aucun cas une excuse, ils continuent de pointer du doigt les agissements de Leonardo et de Nasser lors de la mi-temps du duel. Les deux dirigeants parisiens seraient ainsi descendus parler avec l'arbitre de la rencontre, Daniele Orsato.

Le quotidien ABC dévoile de nouveaux détails sur cette anecdote qui fait polémique outre-Pyrénées. On apprend notamment que les deux têtes pensantes du club de la capitale française se sont évaporés en douce, en quelque sorte, alors que les directions des deux clubs avaient quitté leur tribune présidentielle pour se restaurer pendant la pause. Des dirigeants du Real Madrid s'en sont rendus compte et sont descendus au premier étage du stade.

Nasser al-Khelaïfi dément avoir parlé à l'arbitre

Ils y ont notamment découvert le président parisien et son directeur sportif discuter avec l'arbitre italien, à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième période. Le journal explique que Nasser nie cette rencontre, et assure ne pas avoir parlé à l'arbitre. Mais le Brésilien lui aurait bien eu une conversation avec Orsato, et le ton serait monté. Il aurait notamment reproché à l'arbitre d'avoir sorti un carton jaune à Verratti.

Et cette histoire ne devrait pas s'arrêter là, puisque le Real Madrid attend désormais une réaction de l'UEFA, toujours selon la publication espagnole, qui doute cependant d'une sanction à l'encontre du club parisien compte tenu de la proximité d'al-Khelaïfi avec les instances. Une chose est sûre, tout ceci ne va pas rabibocher les deux directions, déjà en pleine guerre à cause des dossiers Mbappé et Super League, entre autres.