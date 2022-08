Lille confirme le départ d'Amadou Onana à Everton

Présent ce samedi devant la presse pour la présentation officielle des nouvelles recrues Ismaily et Bafodé Diakité, Olivier Létang, le président du LOSC, a évoqué les derniers dossiers du mercato. S'il a refusé de s'exprimer sur Ludovic Blas, alors que nous vous avions révélé que les Dogues avaient lâché une première offre pour le Nantais, Olivier Létang a confirmé qu'Amadou Onana allait filer à Everton.

«On est très bien avancé quant à un départ d’Amadou, qui est à Manchester aujourd’hui pour passer la visite médicale. Théoriquement, les documents devraient être signés dans la journée. On en est là à l’instant où on se parle. Son départ n’était pas prévu dans des plans initiaux mais les circonstances, la volonté du joueur, le niveau de proposition des clubs... ce qui démontre aussi la qualité du garçon et ce qui permet de féliciter le travail de la cellule de recrutement», a-t-il assuré.