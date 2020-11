Leonardo se voit rester au PSG encore longtemps

La suite après cette publicité

Revenu au PSG il y a bientôt un an et demi maintenant, Leonardo serait-il sur la sellette ? Oui à en croire les récentes informations publiées par L'Equipe. Le directeur sportif n'a pas rempli visiblement toutes les missions qui lui ont été conférées. On lui reproche par exemple un mercato délicat et les prolongations de Neymar et Mbappé qui n'avancent pas. Pourtant, lui se voit rester encore longtemps au club, comme il l'a affirmé ce mardi matin à PSGTV.

«Des gens demandent si je vais partir. C’est vrai qu'il y a mon caractère et mon histoire… Mais honnêtement je suis tellement focalisé que je ne l’imagine même pas. J’ai fait beaucoup de choses déjà dans ma vie mais j’ai un lien émotionnel et même par rapport à l’histoire car j’ai joué là. J’ai été suspendu, etc. Il y a encore des choses à faire ici. Après si je me fais virer, ça va changer mais en moi, j’ai le sentiment de vouloir réaliser quelque chose de très important ici. » Voilà qui a le mérite d'être clair.