Manchester United : Ed Woodward aurait démissionné !

Les piliers de la Super League sont, semble-t-il, sur le point de s'effondrer ce mardi soir. Manchester City aurait en effet fait machine arrière et aurait d'ores et déjà quitté la Super League là et Chelsea serait en train de préparer les documents nécessaires pour faire de même.

TalkSport lâche à son tour une bombe en plein cœur de la planète football et explique qu'Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, aurait démissionné ce mardi soir. Une décision prise, d'après le média britannique, par l'un des hommes forts des Red Devils suite à la levée de boucliers provoquée par l'annonce de la création de cette Super League qui n'a décidément par fini de nous surprendre.