OL, Botafogo : que se passe-t-il avec Mohamed El Arouch ?

Considéré comme l’un des meilleurs talents en devenir de l’Olympique Lyonnais, Mohamed El Arouch (20 ans) a étonné nombreux de supporters du club rhodanien en filant au Brésil, du côté d’un autre club appartenant à John Textor : Botafogo, en y signant un contrat jusqu’en 2026. «C’est un garçon qui est pétri de talent et il avait besoin d’un nouveau départ. Ça peut arriver de temps en temps», expliquait l’ex-directeur sportif David Friio au moment de son départ. «C’était le choix du joueur et de John de l’envoyer à Botafogo afin de sauver le potentiel de Mohamed», assurait à son sujet l’un des dirigeants de Botafogo, Alessandro Brito.

Sauf que le milieu de 20 ans n’avait pas été officiellement présenté à la presse et seulement un mois après son arrivée et «pour des raisons familiales, Mohamed El Arouch est retourné dans sa France natale. (…) Botafogo et John Textor tiennent à remercier Mohamed d’avoir choisi de faire partie de notre famille, dans une période difficile, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur», indiquait le club carioca vendredi soir, à la surprise générale. Des sources brésiliennes faisaient état d’un cambriolage violent, mais cela avait rapidement été démenti par l’entourage du joueur.

Une période personnelle compliquée

Un coup dur pour le joueur de 20 ans, qui espérait se relancer après une période très compliquée sur le plan personnel. La dernière fois qu’il avait été aperçu dans le groupe rhodanien, c’était contre Le Havre, le 17 septembre 2023 (0-0). Depuis, le jeune milieu de terrain de l’OL n’a plus été sélectionné en équipe première. «C’est un garçon que je connais très bien, que j’apprécie beaucoup et je le considère énormément. Il vit une saison compliquée, il faut l’accompagner. Dans tous les cas, on est sensible à ce qu’il fait, il faut qu’il se secoue», assurait Pierre Sage, avant son départ, qui l’a beaucoup aidé à remonter la pente.

Car le natif d’Orange était promis à un grand avenir à l’Olympique Lyonnais après avoir été surclassé par ses entraîneurs et par l’Académie de l’OL. Au cours de la saison 2021-22, où il a signé son premier contrat professionnel, El Arouch a joué un rôle crucial dans la victoire en Coupe Gambardella après avoir marqué deux buts au cours de la compétition, dont le premier de la finale remportée contre Caen. Des performances lui permettant de faire ses débuts en Ligue 1 contre Angers, en février 2023, en remplaçant de Thiago Mendes à la 89e minute.

De nombreuses blessures à son actif

«Il était surclassé pour sa qualité technique, son intelligence sur le terrain et sa vision du jeu. Quand on voit un tel bout de chou rivaliser avec des garçons ayant deux ans de plus que lui, on n’a guère de mérite à le détecter. Il identifie très vite les problèmes qu’il peut y avoir dans certains matchs. Son leadership et son sens du jeu se voient là aussi», expliquait l’un de ses anciens entraîneurs dans les colonnes de 20 Minutes pour expliquer son talent. L’OL avait même été obligé de démentir ses rumeurs de départ en début d’année 2023, précisant «qu’El Arouch, dont le comportement est irréprochable, a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025. Il fait partie intégrante du projet de l’Olympique lyonnais».

Mais depuis, l’ex-international U20 a surtout été freiné par de longues blessures qui l’ont privé du groupe professionnel, lui qui n’a connu que deux apparitions avec l’OL au total, malgré une pré-saison réussie en 2023. Blessé dernièrement au psoas, il avait manqué de longues semaines avec l’effectif Pro 2 jusqu’en mars dernier, sans être rappelé dans le groupe professionnel par Pierre Sage, qui le suit pourtant de près. «Aujourd’hui, une nouvelle aventure m’attend à Botafogo, un club de la famille OL. J’espère pouvoir vous rendre fiers !», avait expliqué le joueur pour son départ à Botafogo. Mais maintenant de retour à Lyon, mais plus à l’OL, qui a accepté de le libérer de sa dernière année pour rejoindre le Brésil, le prodige de 20 ans, toujours très apprécié par les supporters, a encore le temps pour repartir et enfin montrer toutes ses grandes qualités au public. Des premières rumeurs l’envoyant à Molenbeek, un autre club d’Eagle Group, ont déjà émergées…