EdF : Didier Deschamps soulagé d’obtenir le statut de tête de série

Mission accomplie pour l’équipe de France et Didier Deschamps. D’ores et déjà assurée de finir en tête de sa poule, la sélection tricolore a également validé son statut de tête de série pour le tirage au sort de l’Euro 2024 en glanant les trois points à la suite de sa large victoire sur Gibraltar (14-0), ce samedi soir à Nice. Soulagé à l’issue de la rencontre, le technicien français estime que les Bleus ont rempli leur part du contrat même si aucun relâchement ne sera toléré face à la Grèce.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 21 7 26 7 0 0 27 1 5 Gibraltar 0 7 -35 0 0 7 0 35

«Il fallait qu’on gagne deux points avec les deux matchs restant pour ne pas se retrouver dans une situation que l’on maîtrise moins. On a pu le constater lors du dernier Euro où l’on s’est retrouvé dans le même groupe que le Portugal et l’Allemagne et où on y a laissé des plumes. Ce groupe est compétiteur, il veut toujours plus. En Grèce, nous n’allons pas faire du tourisme», a assuré Didier Deschamps au micro de TF1.