Coupe de France : le FC Nantes sort l'AS Monaco aux tirs au but et rejoint l'OGC Nice en finale !

La Beaujoire affichait complet ce mercredi soir pour cette demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l’AS Monaco. Et les spectateurs en prenaient rapidement plein les yeux. Randal Kolo Muani, lancé en profondeur par Ludovic Blas, crochetait plusieurs défenseurs voyait finalement sa frappe contrée par Djibril Sidibé, venu prêter main forte à Alexander Nübel (1ère). Les Canaris posaient le pied sur le ballon dans les premières minutes, mais les Monégasques réagissaient sur une frappe pleine de spontanéité du capitaine Wissam Ben Yedder, bien captée par Rémi Descamps (6e). Les Asémistes allaient ouvrir le score quelques instants plus tard. Sur un excellent coup franc botté par Vanderson, Guillermo Maripan profitait de la passivité de la défense nantaise pour tromper Descamps de la tête et ouvrir le score (0-1, 12e).

Le Chilien, victime de plusieurs chocs, allait ensuite se rendre coupable d’une erreur de relance qui coûtait très cher. Kolo Muani en profitait, s’engouffrait dans le camp adverse, entrait dans la surface et centrait. Sidibé taclait pour couper la trajectoire du ballon mais trompait malheureusement son propre gardien de but (1-1, 21e). L’ASM ne s’en laissait pas compter et repartait de l’avant. Gelson Martins, au sortir d’un petit numéro dans la surface, butait sur Nicolas Pallois. Le cuir revenait sur Youssouf Fofana dont la frappe rasait le montant de Descamps (30e). Kolo Muani, sur un nouveau rush (35e), et Moses Simon, sur coup franc (40e), restaient menaçants. Blas ratait ensuite une occasion en or, idéalement place aux six mètres, sur une remise acrobatique de Kolo Muani consécutive à un centre de Jean-Charles Casteletto (45e +1).

Nantes maîtrise mieux les tirs au but

Au retour des vestiaires, les deux formations se rendaient coup pour coup, manquant de tranchant dans les derniers gestes. Simon tentait ainsi de surprendre Nübel d’un tir dans un angle fermé depuis le côté droit (51e). Ben Yedder adressait ensuite un ballon piqué au deuxième poteau pour Vanderson mais le Brésilien était devancé par le magnifique retour de Quentin Merlin (58e). Ce même Merlin envoyait une frappe du gauche dans les nuages de Nantes peu après l’heure de jeu suite à un centre d’Appiah venu de la droite (64e). Kolo Muani s’envolait plus haut que Maripan sur un centre venant de la gauche mais sa tête n’était pas assez appuyée pour tromper la vigilance de Nübel (68e). Moses, envoyé dans la profondeur par Blas, fixait Axel Disasi côté droit, repiquait et frappait côté fermé du gauche, mais Nübel détournait des deux poings (71e).

À force de pousser, les locaux allaient être récompensés. Sur une offensive initiée côté droit par Simon, Kolo Muani était contré et le ballon revenait sur Samuel Moutoussamy qui fusillait Nübel à bout portant (2-1, 74e). La joie des supporters nantais était de courte durée puisque Myron Boadu, de la tête, égalisait dans la foulée sur un centre de Vanderson côté droit (2-2, 76e). Nübel sortait ensuite le grand jeu face à Sébastien Corchia, parfaitement servi par Simon, en toute fin de match (90e). Score à l’issue du temps réglementaire (2-2). La décision se faisait finalement aux tirs au but. La décision se faisait finalement aux tirs au but. Un exercice que les Canaris maîtrisaient parfaitement (4-2), validant leur ticket pour la finale au Stade de France contre l’OGC Nice le 8 mai prochain.

