Marco Asensio met la pression sur le Real Madrid

La suite après cette publicité

Comme bon nombre de joueurs, Marco Asensio arrive à une période charnière de sa carrière. Devenu remplaçant de luxe au Real Madrid, l'ailier espagnol va entrer dans la dernière année de son contrat. Il a d'ailleurs ouvert la porte à un départ cet été il y a quelques jours. «Il me reste un an de contrat à Madrid, je ne suis pas libre. C'est un problème que mon agent gère et je veux seulement me concentrer sur l'équipe nationale pour l'instant. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine.»

Cette dernière phrase aurait pu mettre la puce à l'oreille. Jusque là, il y avait deux hypothèses pour la suite : persévérer au Real Madrid et prolonger son contrat, ou s'en aller dès cet été pour se relancer ailleurs et permettre à son club de toucher l'argent du transfert. Sauf que la dernière interview donnée à AS par le joueur de 26 ans laisse entendre une troisième option. «Il y a trois possibilités. Il y a aussi la possibilité de rester et de remplir le reste de mon contrat...» interpelle-t-il, comme pour mettre la pression sur les épaules de sa direction. Nul doute que le Real n'appréciera pas ces dernières déclarations...