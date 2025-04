OM : Roberto De Zerbi appelle à la mobilisation générale !

L’OM est en danger. La lourde défaite à Monaco (3-0) le week-end dernier a remis la tête sous l’eau à des Phocéens, qui s’étaient relevés contre Toulouse. Si le niveau de jeu a globalement baissé depuis plusieurs semaines, c’est surtout la volonté des joueurs et l’abnégation sur le terrain qui ont été remises en cause, par Adrien Rabiot notamment après Reims, mais aussi Roberto De Zerbi. Désormais 3e de Ligue 1, le club voit sa place sur le podium être menacée puisque l’OL est un petit point derrière, le LOSC et Strasbourg ont eux deux longueurs de retard.

La réception de Montpellier (ce samedi à 21h05) doit permettre de se relancer. Le futur adversaire est déjà quasi condamné à la Ligue 2 l’an prochain, alors que Zoumana Camara officiera pour la seconde fois sur le banc de sa nouvelle équipe. Encore faut-il mettre tous les ingrédients. «Demain, on a le potentiel pour l’emporter contre Montpellier, creuser l’écart sur nos poursuivants, assure Roberto De Zerbi en conférence de presse de veille de match. On a le potentiel pour faire 5 victoires ici. Mais c’est sur le terrain qu’il faut gagner, pas sur le papier. Tout dépend de nous demain. Le résultat n’est pas déjà écrit.»

De Zerbi : «Toute l’année, j’ai parlé de la mentalité»

Il poursuit. «On a perdu cinq matchs sur les sept derniers. On aurait pu avoir beaucoup de points d’avance sur le quatrième ou le cinquième. Des joueurs ont été blessés, des joueurs importants ont eu une baisse sur le plan physique…» Le coach italien en sait quelque chose, tant l’avance de l’OM sur ses concurrents a fondu ces dernières semaines. D’après lui, c’est surtout dans les têtes et le caractère que ses joueurs ont flanché, à l’image des trous d’air connus à domicile en début de saison contre Angers ou encore Auxerre. Ces mauvais résultats passés l’obligent à rester vigilant quant à la rencontre face au MHSC et de mobiliser tout le monde.

«Toute l’année, j’ai parlé de la mentalité. C’est le problème qui n’a sans doute pas été résolu. Sinon, on ne pourrait pas expliquer de telles différences entre des premières et des secondes mi-temps. C’est à moi de trouver la solution, prévient-il. Parfois, il faut être dur avec les joueurs. Parfois, il faut les féliciter, les embrasser… Quelque chose nous manque, il n’y pas d’autres explications. Personne ne fait exprès, on est tous engagés à 200%. La semaine avant la défaite contre Lens, j’ai suspendu deux fois l’entraînement, je voulais augmenter la tension. Parfois, ça marche. Parfois, on a plus de mal.» Une réponse est attendue samedi.

