Liga : Gérone étrille Almeria dans un match prolifique

On avait droit à du spectacle ce vendredi soir sur la pelouse de Stade municipal de Montilivi de Gérone. Car pour le compte de la 22e journée de Liga, le club du nord de la Catalogne, 11e au classement avant la rencontre, recevait l’UD Almeria, 15e et à seulement deux unités de la zone de relégation. Un match prolifique qui a tourné largement en la faveur des locaux (6-2).Le premier acte était à sens unique en faveur des hommes de Miguel Ángel Sánchez Muñoz, qui marquait pas moins de quatre buts par l’intermédiaire de Valentin Castellanos (8e) - pas loin du doublé mais la VAR passait par là (25e), Viktor Tsygankov (34e), Rodrigo Riquelme (36e) et Javi Hernandez (43e).

Largie Ramzani croyait réduire l’addition (4-1, 66e) mais Ivan Martin (77e) puis Christian Stuani (79e) creusaient un peu plus l’écart au score. L’ancien Rémois El Bilal Touré s’offrait un but pour sauver le peu d’honneur restant aux visiteurs. Avec ce succès, le GFC est à un point provisoire du top 10 avant de se déplacer au Pays Basque le week-end prochain pour y affronter l’Athletic Club, Almeria, qui recevra le FC Barcelone dans une semaine, peut occuper la zone rouge ce week-end en cas de bons résultats de Valence (18e), qui affronte l’avant-dernier Getafe, ou de Cadix, en déplacement au Camp Nou dimanche soir.

