Real Madrid : quand Dani Ceballos se sert de Donald Trump

Si Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lautaro Martinez seront une nouvelle fois des acteurs majeurs de la prochaine période des transferts, Dani Ceballos (23 ans) n'en sera pas pour autant un simple figurant. Prêté par le Real Madrid à Arsenal jusqu'à la fin de la saison en cours, suspendue à cause de la pandémie de coronavirus, le milieu de terrain espagnol ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Les Merengues n'ont d'ailleurs écarté aucune option concernant le Gunner, sous contrat jusqu'en 2023 à Madrid.

Nombreuses sont les rumeurs le concernant ces dernières semaines, avec un prêt au Betis Séville, son ancien club, revenant notamment avec insistance. Sur Twitter, un internaute a laissé entendre que le Real Madrid souhaitait offrir Sergio Reguilón (23 ans) et Dani Ceballos plus un chèque de 30M€ au FC Séville afin de s'attacher les services de l'ancien attaquant de l'OM, Lucas Ocampos. Le joueur prêté à Arsenal a pris le soin de répondre lui-même à ce tweet, en se contentant de publier un GIF de Donald Trump. On peut y voir le président des États-Unis nier, par la parole et avec le doigt, ce qu'il vient d'entendre. Comme pour montrer que Dani Ceballos n'a pas l'intention de quitter la Maison Blanche si facilement à son retour de Londres.