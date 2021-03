Liverpool : Jürgen Klopp veut bloquer ses joueurs !

La suite après cette publicité

L'Euro approche à grands pas. L'Union des associations européennes de football (UEFA) devrait conserver les douze villes hôtes pour la compétition, mais les restrictions sanitaires demeurent encore très floues et on ne parle même pas des protocoles envisagés. Mais ce n'est pas la première échéance du football de sélections qui va avoir lieu. En effet, le week-end du 20 mars se disputeront les dernières journées des championnats nationaux avant la traditionnelle trêve du mois de mars.

Les internationaux devraient donc retrouver leur sélection et cela est très loin de plaire à tout le monde. En Angleterre par exemple, on imagine mal les joueurs s'en aller pour jouer avec leur pays, sachant qu'ils devront très probablement observer un isolement et donc une quarantaine à leur retour. Selon le Daily Mail, Everton fait figure de leader dans cette sorte de fronde de clubs de l'élite anglaise. Mais Jürgen Klopp, lui, compte faire pire.

Deux niveaux de restrictions

Toujours selon le tabloïd britannique, l'entraîneur allemand des pensionnaires d'Anfield compte carrément bloquer ses stars et les empêcher d'évoluer avec leur pays pendant cette trêve. Ce serait le cas uniquement si les joueurs partis se voyaient obligés de s'isoler du reste de l'équipe pendant dix jours à leur retour sur le sol britannique. Certains clubs espèrent que les joueurs prendront la décision de rester afin de ne pas être placés dans un hôtel à leur retour.

Des dérogations gouvernementales sont aussi espérées par les clubs et les joueurs. De son côté, la FIFA a expliqué que les clubs n'étaient pas obligés de libérer leurs joueurs s'ils sont forcés de les placer en quarantaine à leur retour. Deux niveaux de restrictions existent en Angleterre. Un premier avec certains pays, permettant aux joueurs de rentrer chez eux, d'être en quarantaine dix jours, pouvant passer un test au bout de cinq avec une exemption spéciale de travail leur permettant de s'entraîner et de jouer des matches. Et le second, concernant des pays de la «zone rouge», qui leur vaut un isolement de dix jours dans un hôtel gouvernemental. On risque encore d'en entendre parler...