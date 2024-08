Jean-Clair Todibo débarque à West Ham

Le feuilleton Jean-Clair Todibo touche à sa fin ! Élément incontournable de l’arrière-garde niçoise depuis son arrivée en 2021, le défenseur français s’est imposé au fil des mois comme l’une des références à son poste au sein du championnat de France. Une belle rédemption pour le natif de Cayenne formé à Toulouse qui revient de loin après plusieurs saisons de transit entre le FC Barcelone et d’autres clubs en prêt (Schalke 04, Benfica) où il a eu du mal à se stabiliser.

Confirmant enfin les attentes placées en lui au début de sa carrière, Jean-Clair Todibo s’est ouvert les portes de la sélection nationale en septembre 2023 tout en aiguisant l’appétit des cadors européens. Régulièrement interrogé sur son avenir au cours de la saison, le principal concerné a pris l’habitude de rester évasif avant d’évoquer au fur et à mesure ses ambitions. «Mon ambition, c’est de jouer les meilleures compétitions au monde et essayer d’être la meilleure version de moi-même, le meilleur défenseur que je puisse être», déclarait-il en avril dernier lors d’un entretien au Telegraph.

Jean-Clair Todibo file à l’anglaise !

Il s’avère que ses déclarations ont trouvé échos en Angleterre ainsi qu’en Italie. Disposant d’un bon de sortie et convoité par West Ham, qui s’est creusé les méninges afin de trouver la formule adéquate pour se conformer aux exigences de la direction du Gym comme nous le révélions en exclusivité le 17 juillet dernier, le défenseur central des Aiglons a également été placé tout en haut de la liste de la Juventus Turin. Malgré un accord trouvé avec les Hammers pour un prêt avec option d’achat à hauteur de 35 M€, l’international français avait premièrement donné sa préférence à la Vieille Dame, laquelle devait dès à présent trouver un terrain d’entente avec les Niçois.

Dans l’attente d’un accord entre Nice et la Juventus Turin, Jean-Clair Todibo a fini par se lasser et revoir sa position. Au terme de longues tractations et une ultime rencontre avec le directeur technique des Hammers, Tim Steidten, le défenseur de 24 ans a dit oui au club anglais : «L’OGC Nice et West Ham ont trouvé un accord pour le transfert de Jean-Clair Todibo (24 ans). Le défenseur rejoint les Hammers sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. L’OGC Nice touchera également un pourcentage sur la revente du joueur. Todibo portera désormais les couleurs de West Ham, club emblématique de la Premier League, vainqueur de la Conference League en 2022-23. L’OGC Nice lui souhaite une grande (une immense !) réussite dans la suite de sa carrière», précisent les Aiglons. Une affaire enfin bouclée pour l’OGC Nice qui va pouvoir se montrer plus actif afin de compenser la perte de son roc défensif.