OGC Nice : Christophe Galtier veut encore recruter !

Après un nul glané face à l'AC Milan (1-1) pour son dernier match de préparation, l'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier s'est confié sur ses nouvelles recrues ainsi que sur la suite du mercato niçois, à une semaine de sa première échéance en Ligue 1 face au Stade de Reims (08.08 à 15h). Dans des propos rapportés par RMC Sport, le champion de France en titre avec Lille n'a pas écarté la possibilité d'autres arrivées à l'Allianz Riveira d'ici le 31 août, date de fin de la fenêtre des transferts en France.

«Pablo Rosario a beaucoup plus de rythme que Mario Lemina, puisque son club jouait les tours préliminaires de Ligue des champions. Il a plus de vécu que ce que nous avions jusqu'à présent. Mario est rentré sur la fin, on a très peu de séances ensemble. C'est important d'associer à la jeunesse, la fougue et l'insouciance, de la maîtrise, de l'expérience sur ce que sont les matchs à haute intensité. Peut-être que d'autres vont venir nous rejoindre d'ici la clôture du mercato», a-t-il affirmé en conférence de presse d'après-match.