Angleterre : le réveil d'Harry Kane fait saliver Antonio Conte et Tottenham

Une grande bouffée d'air frais en sélection, pour mieux respirer en club ? Voilà ce qui pourrait bien être en train d'arriver à Harry Kane. Après son faux départ à Manchester City l'été dernier, l'attaquant de 28 ans a connu un début d'exercice 2021-2022 pour le moins compliqué avec Tottenham. Le meilleur buteur et passeur de la dernière saison de Premier League n'a en effet trouvé le chemin des filets qu'une seule fois en championnat, délivrant également une seule « assist » (à Newcastle, 3-2, le 17 octobre).

À côté de cela, le Londonien a certes marqué à 6 reprises, mais seulement en compétitions secondaires (1 en League Cup, 3 en Ligue Europa Conférence et 2 en qualifications pour la C4). Des chiffres bien en deçà des attentes et trop faibles pour un joueur du calibre d'Harry Kane. Buteur à trois reprises lors de la trêve internationale de septembre (contre la Hongrie, Andorre et la Pologne), il a confirmé les doutes émis à son sujet en octobre dernier avec les Three Lions en restant muet contre la Hongrie avec une prestation décevante. Forcément très attendu pour cette dernière trêve de l'année 2021, le capitaine de l'Angleterre a répondu aux critiques de la meilleure des manières.

Un Kane record avec les Three Lions

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Harry Kane a sorti le grand jeu pour les deux dernières rencontres de l'année civile. D'abord en claquant un triplé en 45 minutes contre l'Albanie (5-0) à Wembley. Puis en inscrivant un quadruplé face à Saint-Marin (10-0) en l'espace de 42 minutes seulement. Il en a profité pour entrer un peu plus dans l'histoire des Three Lions en devenant le meilleur buteur de l'histoire sur une année civile (16 pions), écrasant un record vieux de 113 ans outre-Manche, tout en rejoignant Gary Lineker à la 3ème place du classement des meilleurs buteurs de la sélection.

Actuel meilleur buteur des éliminatoires de la zone Euro (12 réalisations), le joueur des Spurs n'est, avec 67 sélections seulement, désormais plus qu'à 5 longueurs des 53 réalisations de Wayne Rooney, recordman avec l'Angleterre après 120 capes. « Je pense que ce devrait carrément être l'un de ses objectifs », a confié Gareth Southgate en conférence de presse après la large victoire des Anglais contre Saint-Marin, lundi, au sujet de l'ambition pour Kane de dépasser Rooney. « Il a de grandes ambitions personnelles, comme l'équipe. Il a encore montré la nature clinique et la mentalité qu'il possède. » Ce réveil intervient en tout cas au meilleur des moments pour l'avant-centre de Tottenham.

Le serial buteur doit reprendre du service avec les Spurs

Avec l'arrivée d'Antonio Conte, nouvel entraîneur de l'actuel 9ème de Premier League, la presse anglaise a l'espoir de voir le n° 10 des Spurs réaffirmer son statut en club et montrer la voie à ses partenaires pour remonter la pente en championnat. Alors qu'un calendrier relativement clément attend le club du nord de Londres au cours des 4 prochaines semaines, Harry Kane dispose dorénavant d'une marge d'erreur très faible. D'autant plus qu'il a prouvé, même s'il faut prendre la qualité des adversaires de l'Angleterre en compte dans l'équation, qu'il n'a absolument pas perdu son instinct primaire de serial buteur.