Tottenham : le début de saison galère d'Harry Kane

Harry Kane a du mal à digérer son été très agité. Après avoir échoué en finale de l'Euro 2020 devant le peuple anglais à Wembley, contre l'Italie, avec les Three Lions qu'il a brillamment menés tout au long de la compétition (4 buts), le capitaine de la sélection anglais a dû se résigner à rester à Tottenham, et ce alors qu'il a longtemps espéré rejoindre Jack Grealish à Manchester City, dans le but d'étancher sa soif de titres. Entre son retour tardif de vacances après l'Euro et ses débuts retardés à l'entraînement en raison du protocole Covid-19 en vigueur en Angleterre, le natif de Londres a découvert son nouvel entraîneur, Nuno Espirito Santo, sur le tas.

Harry Kane n'a fait ses premiers pas dans cet exercice 2021-2022 que le 22 août dernier, sur la pelouse de Wolverhampton (1-0). S'il a, dans la foulée, enchaîné en barrage retour de Ligue Europa Conférence contre Paços de Ferreira, inscrivant un doublé pour participer au large succès des Spurs et ainsi renverser des Portugais victorieux à l'aller (1-0), le numéro 10 de Tottenham est resté muet pendant de longues semaines, ne retrouvant le chemin des filets que ce mercredi, lors de la qualification aux tirs au but à Molineux face aux Wolves (2-2, 3 t.a.b. à 2), lors du 3ème tour de la League Cup.

Kane toujours muet en Premier League

Celui qui a terminé meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League l'an passé n'est que l'ombre de lui-même en ce début de saison. Si nul ne doute réellement de sa capacité à rebondir et à se remettre rapidement sur le droit chemin, son comportement et ses performances sur le terrain interrogent. Kane a depuis été titularisé à chaque reprise, restant muet aussi bien en Ligue Europa (à Rennes, 2-2), qu'en Premier League (même s'il s'est donc illustré en Coupe de la Ligue). Il s'est surtout distingué pour son manque de discipline (deux cartons jaunes reçus à Wolverhampton et contre Watford) qu'autre chose.

En 4 apparitions en championnat depuis le début de saison, HK10 n'a tenté sa chance qu'à 4 reprises (3 tirs cadrés), tout en ratant une grosse occasion et en n'en créant aucune. Deux secteurs de jeu où l'Anglais a déjà démontré un nombre incalculable de fois qu'il était l'un des meilleurs attaquants de la planète football. Lors de la lourde défaite contre Chelsea (0-3) au Tottenham Hotspur Stadium, Harry Kane n'a tiré que 2 fois, de manière assez timide, ne touchant au passage que 2 ballons dans la surface des Blues.

Quoi de mieux qu'un north London derby pour définitivement se réveiller ?

L'impact d'Harry Kane est donc réduit au néant, et cela est étroitement lié avec le fait que Tottenham n'a pas trouvé la faille lors de ses deux dernières sorties en Premier League. À Nuno Espirito Santo désormais de trouver la bonne formule afin de relancer la machine à buts qu'est le capitaine des Three Lions. Le technicien portugais peine d'ailleurs à trouver la bonne équation pour son système offensif. Kane est tantôt associé à Son, son fidèle lieutenant ayant porté Tottenham en début de saison, Lo Celso, ou encore à Alli, Lucas, Gil et Bergwijn, en fonction du schéma de jeu adopté.

Il est toutefois bientôt l'heure d'arrêter de tâtonner pour l'ancien entraîneur des Wolves, sommé de réagir après les deux claques reçues coup sur coup dans deux derbies londoniens. D'autant plus que le north London derby sur la pelouse d'Arsenal se profile désormais ce dimanche (17h30, à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Harry Kane sera lui aussi attendu au tournant, et le buteur des Spurs serait bien inspiré de débloquer son compteur en Premier League dans cette affiche ô combien importante outre-Manche. Pour enfin lancer sa saison et laisser définitivement derrière lui un été particulièrement mouvementé.