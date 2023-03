Reims : Folarin Balogun réagit à sa non-sélection avec l’Angleterre

La suite après cette publicité

Auteur de 16 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1, l’attaquant international Espoirs anglais Folarin Balogun (11 sélections, 6 buts), prêté par Arsenal au Stade de Reims cette saison, s’illustre sur les pelouses de l’Hexagone et n’est pas loin du leader canadien du classement des buteurs, Jonathan David. Des statistiques qui auraient pu lui permettre de prétendre à une place dans le premier groupe de Gareth Southgate après la Coupe du Monde 2022.

Mais que nenni, puisque le sélectionneur de Three Lions a décidé de se passer de ses services pour la trêve internationale de mars. Une décision que n’a pas semblé digérer le joueur formé chez les Gunners. Il a réagi sur ses réseaux sociaux. «Dans la vie, va là où tu es apprécié», a déclaré le Rémois de 21 ans, courtisé notamment par l’AC Milan et Newcastle, sur ses réseaux sociaux, en story, juste après une autre rappelant qu’il réalise la meilleure première saison pour un joueur de Ligue 1 depuis plus de 60 ans.

